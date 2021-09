Alunos da rede municipal retornam as aulas no sistema híbrido

Alunos da rede municipal retornam as aulas no sistema híbrido

Esta segunda-feira foi dia de retorno as aulas para as crianças das rede municipal. Depois de muito tempo em casa, a saudade era grande dos colegas e professores. Mas o abraço teve de ser adiado. As atividades seguem os protocolos sanitários de prevenção a Covid 19