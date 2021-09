Escola Municipal de Andradas é beneficiada com recursos do Instituto Alcoa

O Instituto Alcoa aprovou mais de 500 mil reais em projetos comunitários na região. Realizado anualmente, o edital recebe inscrições de organizações da sociedade civil ou do poder público para educação com foco no ensino fundamental, geração de trabalho e renda e empreendedorismo. De acordo com a Alcoa de 1 milhão e 800 mil investidos este ano, mais de 500 mil foram destinados para Poços de Caldas, Andradas e Divinolândia