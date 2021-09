Mais de 550 testes de coronavirus foram realizados no Gripário em agosto

Mais de 550 testes para identificação do coronavirus foram realizados no Gripário durante todo o mês de agosto.O trabalho esta disponível todos os dias das 07 as 19 horas e reúne uma equipe de profissionais preparados atender toda comunidade