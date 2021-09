Monumento na rodovia Andradas – Poços desperta curiosidade

Quem passa pela rodovia BR 146 sentido Poços de Caldas\ Andradas pode já ter notado a presença de um monumento que fica localizado próximo as Bananas Carradori. Ele marcou a inauguração do asfaltamento da rodovia no ano de 1972. A solenidade que foi realizada na época contou com a presença de várias autoridades do estado de Minas Gerais.