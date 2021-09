Câmara presta homenagem ao Sargento Saulo Guedes que atuou por 12 anos na PM em Andradas

Uma Moção de Aplausos ao 2º Sargento da Polícia Militar, Saulo Guedes Lima, indicada pelo vereador Ricardo Felisberto dos Reis, foi aprovada por unanimidade durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores.

O Sargento Saulo foi transferido para a cidade de Passos onde já está atuando. Após a leitura da Moção, o Sargento, que esteve acompanhado da esposa Vanessa e dos dois filhos, fez uso da palavra e agradeceu a homenagem.

“É com muita satisfação que eu recebo essa homenagem que o vereador Ricardo fez questão de frizar que é singela, mas você não sabe o tamanho da importância e alegria que enche o meu coração essa homenagem. Num mundo tão desturpado que a gente vive hoje, de inversão de valores onde bandidos, às vezes tem uma representatividade com a juventude, a gente acaba passando às vezes despercebido. Então fico muito satisfeito. São 20 anos de Polícia, 12 anos atuando em Andradas, cidade que escolhi para fixar residência, meu filho caçula é andradense, mas o dever me chama. Como militar estadual tenho que servir aonde necessitam de mim. Ainda tenho vínculos com Andradas, tenho minha residência aqui, amigos, não sabemos como são os planos divinos e se voltaremos um dia, mas deixo aqui meu imenso agradecimento a todos, recebo essa homenagem como sendo da população andradense, tendo em vista que eu tenho aqui representantes da população e fico à inteira disposição, hoje já servindo em Passos, tanto como policial quanto como cidadão e como amigo. Eu agradeço mais uma vez”.

Todos os demais vereadores enalteceram o trabalho do Sargento Saulo e agradeceram seu empenho e prestação de serviços à população de Andradas.

O 2º Sargento da Polícia Militar, Saulo Guedes Lima, é filho de militar e ingressou, aos 18 anos de idade, no 10º Batalhão da Polícia Militar de Montes Claros. Trabalhou em Grupo Tático, Pelotão de Choque, Grupo Especializado em Patrulhamento em Áreas de Risco em cidades como Janaúba e Betim. Serviu ainda em outras cidades mineiras como Verdelândia, na região Norte, e na vizinha Ibitiúra de Minas. Tem graduação em Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Cataria, pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, além de diversos cursos técnicos e de especialização na área policial.

Após passagens por vários Batalhões e diversos municípios, escolheu Andradas como lar. Casado e pai de dois filhos, serviu por 12 anos no município desempenhando funções de Coordenador de Policiamento, Comandante de Guarnições Tático Móvel, Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida e Patrulha de Operações. Comandou diversas Operações que resultaram em dezenas de prisões e apreensões.

Tem, em seu currículo, diversas recompensas sendo: 14 Elogios Individuais – (maior recompensa da PM); 24 Notas Meritórias; 08 Menções Elogiosas; 01 Medalha de Mérito Militar. Recentemente foi convidado a servir no 12º Batalhão da Polícia Militar no município de Passos.

Notícia enviada pela Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal