Empretec em Andradas: inscrições abertas para as últimas vagas

Estão abertas as inscrições para as últimas vagas do Empretec, em Andradas. A capacitação será oferecida pelo Sebrae, entre os dias 18 a 23 outubro. Inscrições podem ser feitas até nesta sexta-feira, 1º de outubro, pelo site do Empretec Minas, pelo telefone (35) 3731-1349 ou na Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (ACIRA/CDL), pelo telefone (35) 3731-1349.

Considerado um dos melhores programas do mundo na área de empreendedorismo, o Empretec é um seminário intensivo, que visa melhorar o desempenho empresarial e potencializar as características empreendedoras dos participantes. São 60 horas de duração, ao longo de seis dias, oportunidade em que os participantes desenvolvem atividades práticas para estimular o potencial empreendedor para abrir ou gerir melhor um negócio.O investimento é de R$1.800 à vista ou parcelado.

A capacitação, oferecida em Varginha e nas cidades da região, é voltada a empreendedores que já estão no mercado e àqueles que desejam abrir o próprio negócio.



Como participar

Para participar do Empretec, é preciso preencher o formulário de inscrição disponível no site do seminário. Na etapa seguinte, o Sebrae Minas entra em contato e agenda uma entrevista individual com o candidato.

“A entrevista é uma etapa importante para que o participante consiga extrair o máximo de aproveitamento do seminário, que só poderá ser realizado uma vez na vida. Outro ponto que vale reforçar é que, se o candidato não for considerado apto no momento da entrevista, ele receberá um feedback sobre pontos a serem desenvolvidos e poderá repetir a entrevista após seis meses”, explica o analista do Sebrae Minas, Ivan Figueiredo.

SERVIÇO:

Empretec em Andradas

Inscrições: até 1º de outubro.

Inscrições: https://empretecsebraeminas.com.br/

Informações: (35) 3731-1349