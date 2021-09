𝐅𝐨𝐫𝐚𝐠𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜̧𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐚𝐠𝐨𝐚𝐬 𝐞́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

Nesta quarta-feira (29/09) a polรญcia cumpriu mandado de prisรฃo expedido pelo Juiz da comarca de Maceiรณ/AL. A aรงรฃo faz parte da operaรงรฃo โ€œQuebra Cabeรงaโ€ que investiga organizaรงรฃo criminosa atuante no trรกfico de drogas. Alguns membros do grupo fugiram para Minas Gerais e Paranรก;

De acordo com informaรงรตes da PM o autor de 22 anos foi localizado na Rua Aurรฉlio Beraldo, bairro Jardim Santo Antรดnio e apresentado na delegacia de Polรญcia Civil.

A operaรงรฃo ganhou o nome de Quebra Cabeรงa porque, segundo as investigaรงรตes, a organizaรงรฃo realizou diversos atos criminosos, formando um verdadeiro emaranhado. Diversos integrantes do grupo possuem antecedentes criminais e ligaรงรฃo com o trรกfico de drogas.

๐ผ๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ฬง๐‘œฬƒ๐‘’๐‘ : ๐‘ƒ๐‘€ / ๐น๐‘œ๐‘ก๐‘œ: ๐ด๐‘Ÿ๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐ด๐‘๐‘‡๐‘‰