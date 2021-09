𝐕𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐞́ 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐦𝐨𝐫𝐛𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬

No sรกbado, dois de outubro, acontece vacinaรงรฃo contra Covid 19 para adolescentes de 16 e 17 anos sem comorbidades. Vai ser das 08 ร s 16 horas. ร‰ preciso apresentar carteira de vacinaรงรฃo, comprovante de residรชncia, CPF e o Cartรฃo SUS. Aproveite o momento da imunizaรงรฃo, para levar alimentos nรฃo perecรญveis ou materiais de limpeza, que serรฃo doados para a Santa Casa. Em caso de dรบvidas ou mais informaรงรตes, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 ร s 13 horas, de segunda ร sexta-feira.

๐Ž๐”๐“๐‘๐€๐’ ๐•๐€๐‚๐ˆ๐๐€๐’

Nesse mesmo dia, horรกrio e local tambรฉm estarรฃo sendo vacinados os seguintes pรบblicos:

– Dose de Reforรงo para idosos com 70 anos ou mais, que tomaram a segunda dose hรก no mรญnimo 6 meses;

– Dose Adicional para os Imunossuprimidos que tomaram a segunda dose hรก mais de 28 dias,

– Primeira Dose para Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiรชncia, gestantes e puรฉrperas.

๐€๐ญ๐ž๐ง๐œฬง๐šฬƒ๐จ: Os adolescentes com comorbidades devem apresentar documentos, como laudos, relatรณrios mรฉdicos e receitas, que comprovem a enfermidade.