Membros do Núcleo de Valorização a Vida estão em busca de voluntários

Os casos de suicídio crescem a cada dia. É preciso voltar a atenção para as pessoas que necessitam de ajuda emocional. Em Andradas foi criado o Navian – Núcleo de Valorização à Vida – composto por pessoas que tem interesse em ajudar o próximo a enfrentar os seus desafios.Elas necessitam do apoio de mais voluntários para se juntarem na causa do CVV – Centro de Valorização à Vida – que presta um serviço gratuito em todo o Brasil. Saiba como fazer parte

