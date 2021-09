No próximo domingo – dia 03 de outubro – será realizado o primeiro pedal oficial do caminho

Monsenhor Alderigi entre Jacutinga e Santa Rita de Caldas. O evento é em homenagem aos 44 anos. A concentração dos participantes será as 7 horas da manhã na praça da estação. Todos os ciclistas da região estão convidados a participar. Também irão acontecer missas durante todo o final de semana em homenagem ao Servo de Deus. No domingo tem as 08, 10 e 19 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 9 9923 1597 ou pelo e-mail comunicacao @ prefeiturasrc.mg.gov.br