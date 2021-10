A ligação da história de Andradas com a Imigração Italiana é tema de livro

Andradas tem uma ligação muito forte com os imigrantes italianos. As famílias que chegaram aqui em outro século trouxeram seus traços, costumes, cultura. Os fatos do passado despertam a atenção de historiadores e pessoas que gostam de conhecer suas origens