WhatsApp, Facebook e Instagram passam por instabilidade

Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar em diferentes partes do mundo. Os três apps, que pertencem ao conglomerado do Facebook, começaram a dar sinais de instabilidade na tarde desta segunda-feira (4), por volta do meio-dia (de Brasília).

No site DownDetector, que reúne relatos de falha em aplicativos e redes sociais, há um pico de mais de 8 mil reclamações sobre instabilidade no WhatsApp principalmente no Brasil por volta do meio-dia, mas a falha parece atingir o mundo todo.

Através de sua conta oficial no Twitter, o Facebook confirmou a queda global. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa.

Usuários relatam problemas para enviar mensagens no WhatsApp e carregar novos posts no Instagram e Facebook. O blecaute atinge tanto os aplicativos para Android e iOS quanto os sites acessíveis pelo navegador no celular e no PC.

Quem tenta acessar o WhatsApp Web ou o Facebook e o Instagram pelo navegador encontram uma tela de página fora do ar. Há sinais de que a falha geral está afetando também outros aplicativos que dependem do login do Facebook, como o jogo “Pokémon Go” — a desenvolvedora, Niantic, diz que está investigando o caso. Até a plataforma de realidade virtual Oculus, que pertence ao Facebook, está com problemas.

