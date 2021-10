AUXÍLIO EMERGENCIAL MINEIRO COMEÇA A SER PAGO NO DIA 14 DE OUTUBRO

A partir do dia 14 de outubro, o Governo do Estado de Minas Gerais inicia o pagamento do Auxílio Emergencial Mineiro ou Força Família. Trata-se de um benefício financeiro temporário, em pecúnia, pago em parcela única no valor de R$600,00, destinado às famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

Para definição das famílias com direito ao recebimento deste benefício, o Estado de Minas Gerais definiu dois importantes critérios:



1º critério: A família deveria estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até o dia 22 de maio de 2021;

2º critério: Até a data de 22 de maio de 2021 a renda per capita (por pessoa) mensal declarada pela família deveria ser de até R$89,00.

O valor a ser pago será fixo, independentemente do número de membros da família. O montante será transferido para o Responsável Familiar (RF) pelo cadastro junto ao CadÚnico, sendo depositado em conta poupança social digital já aberta pela Caixa Econômica Federal ou que será aberta na ocasião do depósito do benefício.

É importante que todas as famílias tenham conhecimento de que não é possível fazer qualquer tipo de cadastro para recebimento deste auxílio, pois todos os já existentes, atualizados ou desatualizados, já foram analisados com base na data de 22 de maio de 2021 para definição das famílias que serão beneficiadas.

As alterações ou inclusões cadastrais feitas após a data de referência não serão consideradas para fins do pagamento do Auxílio Emergencial Mineiro.

Os calendários de pagamentos terão como referência o mês de nascimento do Responsável Familiar (RF), além de outras duas condições de prioridade para o recebimento: famílias compostas somente por mães e filhos e famílias que não estão no Programa Bolsa Família receberão primeiro o auxílio estadual.

. Calendário 1 (Famílias não participantes do PBF e famílias compostas apenas por mãe e filhos):

MÊS DE NASCIMENTO (RF) DATA DO PAGAMENTO

JANEIRO E FEVEREIRO 14/10/2021

MARÇO E ABRIL 15/10/2021

MAIO E JUNHO 18/10/2021

JULHO E AGOSTO 19/10/2021

SETEMBRO E OUTUBRO 20/10/2021

NOVEMBRO E DEZEMBRO 21/10/2021

. Calendário 2 (Famílias não prioritárias):

MÊS DE NASCIMENTO (RF) DATA DO PAGAMENTO

JANEIRO E FEVEREIRO 22/10/2021

MARÇO E ABRIL 25/10/2021

MAIO E JUNHO 26/10/2021

JULHO E AGOSTO 27/10/2021

SETEMBRO E OUTUBRO 28/10/2021

NOVEMBRO E DEZEMBRO 29/10/2021

As famílias receberão por meio de poupança social digital. Para aqueles que não possuem acesso ao aplicativo CAIXA TEM, telefone celular ou internet, será possível efetuar o saque diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou Lotéricas.

Caso a família não se enquadre mais nos requisitos acima e deseja devolver valores recebidos, se há denúncias de recebimento indevido ou quaisquer outras dúvidas, mais informações podem ser obtidas por meio do site, e-mail ou telefone do Auxílio Emergencial Mineiro ou ainda nos setores da Divisão de Gestão de Ação Social:

Site: https://www.auxilioemergencialmineiro.mg.gov.br

E-mail: auxilioemergencialmineiro@social.mg.gov.br

Telefone: 155 (Opção 8)

Seção de Programas Sociais (“’Bolsa Família”)

Rua Aurélio Beraldo Ribeiro, n.º 187, Centro

Segunda a sexta-feira das 12h às 18h

Telefone: (35) 3731-5258

E-mail: social.bolsafamilia@andradas.mg.gov.br

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Rua Argemiro Pereira de Oliveira, s/n.º, Bairro do Horto

Segunda a sexta-feira das 12h às 18h

Telefone: (35) 3731-5122

E-mail: cras@andradas.mg.gov.br

Informações : Prefeitura de Andradas