Produtores rurais participam do projeto de preservação das nascentes e da água

Recentemente foi criado em Andradas o projeto “Andradas Amiga das Águas”. A iniciativa local faz parte do plano Conservador da Mantiqueira, que abrange outros 7 municípios da região. O grupo do meio ambiente já iniciou as visitas nas propriedades cadastradas