Culinária Japonesa conquista cada vez mais adeptos no Brasil

A culinária japonesa chegou ao Brasil por meio dos imigrantes orientais que vieram para o país trabalhar nas lavouras no início do século 20. No início os brasileiros estranharam os pratos preparados, mas a partir da década de 1990 o hábito se popularizou por conta da busca por uma alimentação mais saudável