Escola municipal do Bairro do Óleo passa por reformas

A escola Jocelém José de Andrade localizada no bairro do Óleo – zona rural de Andradas está passando por reformas. Com o retorno das aulas, os estudantes que optarem pelo ensino presencial vão encontrar um prédio mais aconchegante.