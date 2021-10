Suspeitos de envolvimento com Tráfico de drogas são presos neste sábado

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas iniciaram uma fuga em Espírito Santo do Pinhal, passaram por Andradas e acabaram sendo presos próximo Poços de Caldas. Na tarde desta segunda-feira nós conversamos com primeiro Sargento Fernando Tonietti, que falou sobre esse caso.