Despedida do Padre Andrey Cássio Nicioli Silva

No final da tarde desta segunda-feira foi a despedida do Padre Andrey Cássio Nicioli Silva de 38 anos. Nascido em Jacutinga, conquistou o carinho de amigos no Sul de Minas e representava a pastoral da comunicação da Arquidiocese de Pouso Alegre.