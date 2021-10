OUTUBRO ROSA: PREFEITURA DE ANDRADAS PROMOVE EVENTO “EU ME CUIDO” DESTINADO AO PÚBLICO FEMININO

Neste sábado, 23 de outubro, a Prefeitura de Andradas estará promovendo o Evento “Eu me Cuido”, destinado ao público feminino.

O evento, oferece às mulheres a oportunidade de realizar os testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, exame de Papanicolau, além de solicitar a Mamografia (esse último para mulheres de 50 a 69 anos).

As interessadas devem se dirigir às Unidades de Estratégia de Saúde da Família nos bairros do Horto, Mantiqueira e Rio Negro, como também no Materno Infantil, das 08 às 16 horas.

Os exames e testes citados acima são realizados periodicamente nas Unidades Municipais de Saúde durante o ano todo.