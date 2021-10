Diretor da TV Andradas participa de encontro sobre ampliação das retransmissoras da TV Cultura

Nos últimos três anos, o crescimento da distribuição do sinal aberto da TV Cultura teve um aumento de mais de 140%, alcançando todos os municípios brasileiros através da TV aberta e parabólicas, além de também estar presente em todas as operadoras de TV por assinatura do país. Mas, agora, a grande novidade é que o sinal da programação vai chegar também no interior do Brasil, nas cidades pequenas, mais distantes.

A ampliação das retransmissoras do conteúdo da TV Cultura em Minas Gerais acontece com a participação efetiva da AMIRT, representada por seu presidente, Luciano Pimenta e o vice, Mayrink Pinto de Aguiar, presentes na cerimônia que celebrou o marco no Palácio dos Bandeirantes, na segunda-feira, dia 18. Participaram ainda: Luiz Barbon (TV Andradas), Marco Guedes (TV Poços de Caldas), Ildeu Pereira (TV Poços) e Rodrigo Brasiel – TV Paracatu.

Na ocasião, seis novas afiliadas assinaram um acordo de cooperação de conteúdo com a TV Cultura, no evento que teve a presença do governador João Doria, do presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, do Diretor de Rede e Projetos, Fábio Borba, e dos presidentes e diretores das novas afiliadas.

As emissoras associadas à AMIRT que tenham interesse em se tornar exibidoras de programas da TV Cultura devem pesquisar a grade de programação e entrar em contato com a associação por meio do telefone (31) 3274-5700 ou enviar email para presidencia@amirt.org.br. Para ter acesso à grade de programação da TV Cultura, basta acessar o link em https://cultura.uol.com.br/programas/

Segundo o presidente José Roberto Maluf, os novos convênios vêm a somar às 156 emissoras afiliadas à TV Cultura em todo o Brasil. “Cobrimos todas as 27 capitais de Estados brasileiros. Queremos chegar também a todas as cidades do País”.

Afiliadas – TV CULTURA

Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, a TV Cultura promove uma forte expansão de sua rede de afiliadas pelo País. “Essa cooperação da emissora com suas afiliadas aproxima o telespectador que, além da programação nacional da TV Cultura, tem a oportunidade de acompanhar o conteúdo e acontecimentos locais, com uma linguagem que valoriza a regionalização e os costumes do Brasil”, acrescenta o diretor Fábio Borba.

Somente neste segundo semestre de 2021, seis novas emissoras passaram a fazer parte da rede Cultura:

– Emissoras mineiras associadas à Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT)

– TV Guará do Maranhão

– TV Pernambuco

– TV e Agência Cenarium de Manaus

– TVC Brasília

– TVC Panorama de Santa Catarina

Até dezembro, mais afiliadas irão se associar à TV Cultura, fortalecendo a presença da emissora paulista não só nos centros urbanos, mas também no interior do Estado de São Paulo e nas demais regiões do país.

Fonte: AMIRT