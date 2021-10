Recursos de R$8 milhões devem ser repassados para o Cissul / SAMU

No dia 20 de Outubro, o 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU e Prefeito de Bueno Brandão, Silvio Antônio Félix, representando o Presidente do Conselho Diretor e Prefeito de Caxambu, Diogo Curi Hauegen, juntamente com o Secretário Executivo, Jovane Ernesto Constantini, estiveram presentes em reunião no Gabinete da Presidência do Senado Federal em Brasília/DF.

Estiveram presentes, o Diretor Jurídico da Presidência do Senado, Dr. Alexandre Silveira, que inicialmente representou o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; Fábio Baccheretti, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais e todos os presidentes e secretário executivos dos oito consórcios intermunicipais de saúde do Estado.

Na reunião, ficou acordado que será repassado ainda este ano um recurso extra de R$ 8 milhões aos oito consórcios intermunicipais, devido as dificuldades financeiras enfrentadas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) em virtude da pandemia da COVID-19. O acordo ocorreu através de articulações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Representando o presidente do Congresso, Dr. Alexandre também assumiu o compromisso, de assegurar em 2022 para os Samu’s, mais R$10 milhões por meio de emenda. O Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti se comprometeu a pagar o aditivo já pactuado para todos consórcios a partir do mês de dezembro de 2021.

O CISSUL/SAMU agradece o apreço e comprometimento dos parlamentares de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde em manter o funcionamento do serviço de forma eficiente, garantindo a população mineira um atendimento de excelência, cumprindo a mais nobre missão que é ‘SALVAR VIDAS’!

FONTE: CISSUL – SAMU