“𝐄𝐮 𝐦𝐞 𝐂𝐮𝐢𝐝𝐨” – 𝐒𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐞́ 𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜̧𝐚̃𝐨

Até às16 horas, as unidades de saúde em Andradas estarão abertas para receber as mulheres. É o evento “Eu me cuido”, que faz alusão ao movimento Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero. Os locais de atendimento são: Unidades de Estratégia de Saúde da Família nos bairros do Horto, Mantiqueira, Rio Negro e Materno Infantil.

Durante o período da manhã o movimento foi grande, o que demonstrou a preocupação das mulheres como relação a saúde preventiva. São oferecidos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, exame de Papanicolau, além de solicitar a Mamografia para pessoas de 50 a 69 anos.

Os detalhes dessa iniciativa serão apresentados na próxima semana no Telejornal Integração.

𝘍𝘰𝘵𝘰𝘴: 𝘑𝘰𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘈𝘕𝘛𝘝