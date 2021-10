𝐇𝐨𝐦𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝟒𝟑 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐞́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐩𝐨́𝐬 𝐫𝐨𝐮𝐛𝐨

No início da madrugada de hoje(23/10) um homem de 43 anos foi preso depois de cometer roubo em residência localizada na Rua Major Pantaleão.

De acordo com o boletim de ocorrências o autor entrou na casa do morador de 64 anos depois de arrombar a porta da cozinha. Aproveitou o pano que cobria o sofá e amarrou os pés e as mãos da vítima. Depois de pegar dinheiro, fugiu levando também as chaves da residência, um par de tênis e um óculos de sol.

Através de informações de uma testemunha, os policiais levaram uma foto e a vítima fez o reconhecimento do autor do roubo, que foi preso e apresentado ao plantão de Polícia Civil.

Durante a busca pessoal foi encontrada uma faca e pouca quantia em dinheiro.

A testemunha relatou para a PM que reconheceu os óculos como sendo da vítima quando estava na casa do autor, pois já tinha visto outras vezes quando realizava a limpeza da casa.