Ação comunitária da Alcoa beneficia Centro de Amparo à Criança Andradense

No primeiro ACTION com atividades presenciais do ano, foram realizadas atividades de reciclagem, artesanato e educação financeira

O ACTION realizado pelos voluntários da Alcoa no sábado, dia 16 de outubro, no CACA (Centro de Amparo à Criança Andradense), de Andradas (MG), foi muito especial. Com a melhoria dos índices da pandemia, os voluntários puderam realizar a segunda parte da ação comunitária de forma presencial, a primeira em 2021. Foram duas horas de muita emoção e contato com as crianças. Dez dias antes, os voluntários participaram de capacitação para conduzir as atividades. Eles promoveram bate-papo sobre reciclagem, oficina de artesanato e conversa e jogo sobre educação financeira.

“Foi um momento muito especial e de emoção”, destacou Maria Cristina Gonçalves, consultora de Assuntos Institucionais da Alcoa em Poços de Caldas. “Nos desdobramos para manter a nossa programação de Relações Comunitárias, em especial, os ACTIONs, desde o início da pandemia, e conseguimos cumprir os nossos objetivos. Mas nada se compara às atividades presenciais, sentir o calor e a alegria e ver o sorriso das crianças”.

Para Roxane Rosa, uma das organizadoras do ACTION pela ELRI (Equipe Líder de Relações Institucionais), realizar esta primeira atividade presencial foi um verdadeiro desafio.” A equipe toda se esforçou para que tudo fosse realizado de acordo com as regras de distanciamento social para aproveitar, ao máximo, o tempo com as crianças”, contou. “Foi um evento muito rico, conseguimos passar informações sobre reciclagem, para as crianças até 9 anos, e a importância de um planejamento financeiro para as crianças de 10 a 12 anos”.

Se foi especial para os voluntários, para os dirigentes e crianças do CACA foi ainda mais. “Fazia quase dois anos que não nos encontrávamos com as crianças e este ACTION possibilitou o reencontro”, disse Aline Maria Marcondes, Coordenadora do CACA, emocionada. “Foi muito importante para nós e para as crianças, que não se cansavam de dizer que estavam com saudades. Não tenho palavras para agradecer”.

Fonte : Assessoria de Comunicação ALCOA