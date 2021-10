Campanha beneficente: Ajude o Brendo na luta contra o câncer

Está chegando o dia da aplicação do medicamento do garotinho Brendo: 29 de outubro. Com apenas seis anos, esse é o único tratamento que pode ajudá-lo a enfrentar o câncer e outras complicações que surgiram por consequência da doença. O valor do segundo ciclo da imunoterapia é R$19.500,00. Apesar das inúmeras campanhas e doações, a família ainda não conseguiu os recursos necessários e o prazo está terminando.

Para ajudar nessa causa, o Grupo “De Mão Unidas” realiza uma ação entre amigos com o sorteio de uma joia – um brinco de ouro branco e brilhante. O valor do número é apenas R$10,00. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (35) 9 9159 9366.

Quem tiver interesse em fazer a doação diretamente para a família pode ser por depósito bancário (agência 0706 / conta: 2989-0) ou pix (09873078606).

𝘊𝘰𝘯𝘩𝘦𝘤̧𝘢 𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰́𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘰 𝘉𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰: História do Brendo