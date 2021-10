Nove amostras de Café de Andradas foram classificadas para a próxima fase do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

Nove amostras de Café de Andradas foram classificadas para a próxima fase do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

Os cafés serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por especialistas em cafés especiais. A produção dos cafés participantes também passará por uma avaliação socioambiental. As amostras serão submetidas à análise sensorial, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA). Serão observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global.

Em sua 18ª edição, o Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais recebeu a inscrição de 1.557 amostras. As amostras selecionadas de Andradas são dos seguintes cafeicultores :

Ana Carla de Carvalho

Fernando Henrique Cazaroto

Ibraim Carlin da Rosa

José Carlos de Carvalho

Juliana Lanzani Gomes

Lucas Roberto de Lima

Márcia de Cássia da Silva Rosa

Marcos Antônio Lobo

Pamela Maria de Carvalho Cazaroto.

A solenidade de encerramento da premiação será em dezembro. Nela, serão conhecidos os três primeiros colocados de cada região produtora em cada categoria e o grande campeão estadual (a maior nota do concurso). Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas. Em 2020, os cafés vencedores do concurso foram adquiridos por uma rede de supermercados de Belo Horizonte por valores bem acima da média de mercado.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Fonte : Emater-MG