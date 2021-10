𝐃𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬: 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚́𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐋𝐚𝐫 𝐝𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜̧𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦 𝐟𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬

O Dia de Finados se aproxima e um dos costumes desta data รฉ levar flores as pessoas queridas que jรก faleceram. Os voluntรกrios do Lar da Crianรงa Andradense iniciaram os preparativos para as vendas de crisรขntemos, rosas e artigos artificiais.

Serรก durante esta semana, das 07h ร s 17h nos seguintes locais: Garagem e calรงada da residรชncia da Sra. Marta Ventureli (em frente ao Cemitรฉrio Municipal e ASPMA, nos dias 30 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro. No Cemitรฉrio Parque Bom Jesus tambรฉm tem a venda no Cemitรฉrio Parque Bom Jesus.

Todos os recursos serรฃo revertidos para instituiรงรฃo, que fica localizada na Rua Tiradentes, nรบmero 405. Outras informaรงรตes podem ser obtidas pelo telefone (35) 3731 โ€“ 2722.