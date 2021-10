Nove amostras de Andradas estão classificadas para a próxima fase do concurso estadual

Nove amostras de Andradas foram classificadas para a próxima fase do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. A realização é do governo de Minas por meio da Emater e secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento de Minas Gerais. Em parceria com a Universidade Federal de Lavras, Instituto Federal Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.