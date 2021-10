MATRÍCULAS ABERTAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA 2022

Entre os dias 03 a 12 de novembro, estarão abertas as matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2022. Confira abaixo, quais os critérios e documentos necessários para efetivar a matrícula:

* Público alvo:

– Alunos que iniciarão na Educação Infantil – zona urbana e rural (deverão ter 04 anos completos até o dia 31/03/2022);

– Alunos que sairão da Escola Municipal “Caracolzinho” e irão para o 1º ano em 2022 (seguindo zoneamento);

– Alunos que desejam frequentar a EJA – Educação de Jovens e Adultos do 1º ao 5º ano,

– Alunos oriundos da rede particular que desejam ingressar na rede pública municipal em 2022.

* Os documentos necessários são (original e cópia):

– Documentos da criança: certidão de nascimento; RG e CPF, se tiver; cartão do SUS;

– Documentos dos pais ou responsáveis: RG e CPF;

– Termo de guarda (se houver);

– Comprovante de residência (CEMIG);

– Declaração de vacinação em dia, emitida pela Secretaria de Saúde e Ação Social (no posto onde a criança costuma se vacinar).

As matrículas deverão ser realizadas nas próprias escolas, durante o período citado acima. As rematrículas, para os alunos que ficarão na mesma escola no próximo ano, serão efetivadas em dia e horário a serem marcados por cada escola.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria de Educação, por meio do telefone 3731.2082, das 12 às 18 horas, ou diretamente nas Escolas Municipais.

Informações : Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Andradas