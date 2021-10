PREFEITA REIVINDICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, COM O APOIO DO DEPUTADO DALMO RIBEIRO, A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI

PREFEITA REIVINDICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, COM O APOIO DO DEPUTADO DALMO RIBEIRO, A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI

No início dessa semana, a Prefeita Margot Pioli esteve em Belo Horizonte, onde cumpriu agenda de compromissos. Entre eles, a Chefe do Executivo se reuniu com a Secretária de Educação do Estado, Júlia Santana, quando ressaltou a necessidade da construção de um novo prédio para abrigar os alunos da Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi. O encontro foi intermediado pelo Deputado Estadual Dalmo Ribeiro.

“Entendemos que um ambiente acolhedor e confortável influencie positivamente na aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. Por isso, a necessidade da construção desse novo prédio. Aproveito a oportunidade para agradecer à receptividade da Secretária de Educação do Estado, Júlia Santana, e também pelo apoio do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro”, salienta a Prefeita Margot Pioli.

Também estiveram presentes no encontro: a Secretaria de Educação de Andradas, Regina Aparecida Cavacini de Lima, a Diretora da Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi, Michele Lordi da Silva, e a Assessora do Deputado Dalmo, Terezinha.

Fonte : Assessoria de Comunicação Prefeitura de Andradas