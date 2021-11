Escola do Legislativo realiza Gincana do Saber 2021

A Escola do Legislativo “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima” realiza, no dia 10 de novembro, mais uma edição da Gincana do Saber, um projeto criado em 2008 pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre que consiste em trabalhar a formação político cidadã dos estudantes, oferecendo-lhes uma oportunidade de participação no Poder Legislativo através de uma dinâmica de perguntas e respostas.

Em Andradas, 10 alunos do Ensino Fundamental II estão participando da etapa municipal, representando as escolas Cel. João Mosconi, Professor Edmundo Vieira, Adolfo Firmino de Souza Marques, Colégio Junqueira e Escola Adventista.

Os dois alunos vencedores da etapa municipal representarão Andradas na etapa regional que acontece em Paraguaçu em data a ser definida.

Informações : Assessoria de Comunicação Câmara de Andradas