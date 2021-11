Cantor e compositor Edu Falaschi recebe um fã de Belo Horizonte

Muitas pessoas têm o sonho de conhecer um ídolo. E isso se torna possível quando o artista é acessível, agradável e reconhece o apoio dos fãs. Nós daqui de Andradas temos o privilégio de morar na mesma cidade que o Edu Falaschi, reconhecido mundialmente pelo gênero heavy metal. Um representante do governo do estado que esteve no município pode realizar o sonho de conhecer o seu ídolo.