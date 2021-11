Andradas é destaque Prêmio Ministério Público do Trabalho na Escola

Na última semana foi realizado em Belo Horizonte a solenidade do Prêmio Ministério Público do Trabalho (MPT) na Escola.

Andradas conquistou os três primeiros lugares no Grupo 1, nas categorias Conto, Desenho e Música. Os vencedores são:

– Lavinya Vitória Carvalho Tupinambá – Categoria Música – Escola Municipal “Francisca Vilela Peçanha” – Professora: Daiane Celegati – Coordenadora: Daniella Cristina Bernardo;

Luiz Eduardo da Silva Barbosa – Categoria Conto – Escola Municipal dos “Gonçalves” – Professora: Jussara Aparecida Martins Carlin – Coordenadora: Ivanil Vieira Gonçalves;

João Guilherme da Silva – Categoria Desenho – Escola Municipal dos “Gonçalves” – Professora: Jaqueline Maria Oliveira Teixeira – Coordenadora: Ivanil Vieira Gonçalves.

O objetivo do prêmio é fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e da proteção do adolescente trabalhador; reconhecer e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos, bem como a dedicação dos educadores envolvidos nas ações de prevenções à violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Informações : Assessoria de Imprensa Prefeitura de Andradas