Pagamento do décimo terceiro salário gera expectativa no comércio

Milhões de brasileiros serão beneficiados pela liberação da primeira parcela do décimo terceiro salário que será pago agora em novembro, e a segunda em dezembro. Isso representa uma grande movimentação no comércio porque esse dinheiro a mais, potencializa o poder de compra do consumidor, que já tende a aumentar nesse período