Alunos do ensino fundamental dois participam da “ Gincana do Saber”

Alunos do ensino fundamental dois participam da “ Gincana do Saber”

Você entende a constituição? Deixar esse conceito com uma linguagem mais simples e ainda atrair a atenção dos jovens estão entre os objetivos na gincana do saber, um projeto criado em 2008 pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre que consiste em trabalhar a formação político cidadã dos estudantes. Andradas participa através da Escola do Legislativo “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima”.