𝐂𝐚̂𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐨 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨

Dois projetos de lei propostos pelo Poder Executivo foram aprovados na sessรฃo de 16 de novembro pelos vereadores. Um deles trata de autorizaรงรฃo para financiamento junto ao BDMG no valor de atรฉ R$ 2 milhรตes. O Projeto de Lei 35/2021 foi aprovado por 6 votos favorรกveis e trรชs votos contrรกrios, dos vereadores Ricardo Felisberto dos Reis, Rozilda de Campos Conti e Vinรญcius Teixeira.

O projeto permite que o municรญpio celebre, โ€œcom o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A โ€“ BDMG, operaรงรตes de crรฉdito atรฉ o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhรตes de reais), destinadas ao financiamento de obras e aquisiรงรตes alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentรกvel (ODS) da ONU, observada a legislaรงรฃo vigente, em especial as disposiรงรตes da Lei Complementar n.ยฐ 101 de 04 de maio de 2000โ€.

De acordo com o Poder Executivo, o montante serรก utilizado para parte das reformas do Clube Olรญmpico, uma vez que o valor total do projeto de revitalizaรงรฃo da รกrea de lazer รฉ de R$ 4 milhรตes. O valor financiado serรก liberado conforme o municรญpio comprovar os gastos e a destinaรงรฃo dos recursos.

O outro projeto foi aprovado por unanimidade e trata-se do PLO 35/2021, tambรฉm de autoria do Poder Executivo que โ€œDispรตe sobre o repasse financeiro, mediante subvenรงรฃo social, ร Santa Casa da Misericรณrdia de Andradasโ€.

O projeto autoriza a Administraรงรฃo Municipal a repassar ร Santa Casa o montante de R$ 117.997,00 destinados ao pagamento de folha dos colaboradores, serviรงos profissionais terceirizados a partir do mรชs de outubro de 2021, laboratรณrio clรญnico, compra de materiais, medicamentos, insumos, produtos de higienizaรงรฃo e lavanderia, alimentos, compra de equipamentos hospitalares, manutenรงรฃo de equipamentos hospitalares, equipamentos de seguranรงa e de informรกtica para melhorar a qualidade dos processos de atendimento aos pacientes da entidade.

A prรณxima reuniรฃo ordinรกria da Cรขmara de Vereadores de Andradas acontece no dia 30 de novembro, ร s 19 horas. Todas as reuniรตes podem ser acompanhadas pelo Canal da Cรขmara no Youtube ou na pรกgina do Facebook.

Informaรงรตes: Cรขmara Municipal de Andradas