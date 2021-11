Artesãos de Andradas participam de curso sobre a produção de peças com palha de café

No último sábado aconteceu em Andradas um curso bem interessante e que promoveu troca de experiência entre artesãos locais e da cidade de Poço Fundo. A iniciativa é da prefeitura com participação do sindicato dos trabalhadores rurais, Emater e Cooperativa Tramas da Terra

Os idealizadores do curso agradeceram os representantes da Loja Maçônica Estrela da Caridade Segunda pela cessão do espaço