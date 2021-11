Sou Bonita Sim – Sou Feliz – Emocionante história Joseilda Antônia da Silva

Quem acompanha o Telejornal Integração se lembra do quadro “Sou bonita sim, sou feliz”, uma iniciativa da cabeleireira Rosilda Campos e da ANTV para trazer auto estima as mulheres que, por algum motivo, se com o passar do tempo. Na segunda edição da série vamos contar mais uma história emocionante. A pernambucana que veio seguir a vida em Andradas, cuida sozinha da família, e sonha em vivenciar uma transformação.