OBRAS DE MELHORIAS NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA SÃO FINALIZADOS

Na última semana, a equipe da Secretaria de Obras finalizou as obras de melhorias no trecho da estrada da Serra dos Lima que corta as extremidades do bairro São José da Cachoeira, na zona rural. Foram realizados os seguintes serviços: alargamento da via, cascalhamento, construção de caixas de águas pluviais, com o intuito de evitar a erosão em períodos de chuva, e limpeza geral do trecho com a poda da vegetação.

“Sabemos da importância de manutenção e conservação dessas vias na zona rural, devido ao escoamento da produção agrícola como também do deslocamento de estudantes e pacientes. Andradas possui mais de 1.200 quilômetros de extensão de estradas rurais e, dessa forma, esse é um trabalho constante ao longo do ano ”, ressalta a Prefeita Margot Pioli