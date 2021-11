PREFEITA SE REÚNE COM ORGANIZADORES DA ULTRAMARATONA BR 135

Na última quarta-feira, 17 de novembro, a Prefeita de Andradas, Margot Pioli, esteve reunida com os organizadores da Ultramaratona BR 135. O encontro aconteceu na sala de reuniões do Gabinete.

Na ocasião, os organizadores do evento esportivo reforçaram a necessidade de apoio por parte do Poder Público, como também destacaram as medidas preventivas que serão adotadas em todos os trechos da competição.

“Entendemos a importância de fomento às atividades esportivas, com o intuito de incentivar a prática de hábitos saudáveis, como também uma forma de contribuir com o desenvolvimento do setor turístico, uma vez que Andradas possui inúmeros atrativos naturais, que favorecem a prática de vários esportes”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

A Ultramaratona Brazil 135 é considerada uma das provas de corrida a pé mais difíceis do país e do mundo. A largada acontecerá em São João da Boa Vista, município vizinho, e a chegada será em Borda da Mata/MG (prova de 135km) e Paraisópolis/MG (prova de 217km).

A BR 135 integra o circuito de evento de ultra resistência e de esportes radicais, incluindo ainda a Badwater Ultramarathon (no Vale da Morte, na Califórnia, com temperaturas altíssimas), a Arrowhead (no conhecido Inferno Gelado, com o inverno profundo no norte de Minnesota, nos Estados Unidos).

Informações : Prefeitura de Andradas