A secretaria de saúde esclarece sobre a terceira dose da vacina contra a Covid 19

Muitas tem sido as dúvidas da população no que diz respeito a dose de reforço da vacina contra a Covid 19. A Secretaria de Saúde de Andradas esclarece que apesar da deliberação do Governo Federal autorizando a dose de reforço nessa semana , para todas as pessoas maiores de 18 anos, o município ainda não foi contemplado com os lotes do imunizante. A liberação por enquanto é para idosos com 60 anos ou mais e também profissionais de saúde, o intervalo da segunda dose para o reforço passou de 6 para 5 meses.