𝐂𝐨𝐩𝐚𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝟓𝟎𝟎 𝐡𝐢𝐝𝐫𝐨̂𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

A Copasa, por meio do Programa de Melhoria de Qualidade da Micromediรงรฃo, estรก realizando a substituiรงรฃo de hidrรดmetros em todo o Estado. Esta รฉ uma aรงรฃo preventiva e rotineira que atende ร Portaria nรบmero 295, do Inmetro, que orienta a troca periรณdica dos equipamentos em intervalos nรฃo superiores hรก 7 anos. Os equipamentos informam sem burocracia e instantaneamente o volume de รกgua que passa por eles e, com isso, realiza a cobranรงa correta do volume gasto.

Em Andradas, a Copasa possui mais de 13 mil ligaรงรตes de รกgua e, atualmente, estรก realizando a substituiรงรฃo de cerca de 500 hidrรดmetros. O serviรงo estรก sendo realizado por tรฉcnicos da Companhia e por empregados da empresa terceirizada Mosaico, todos devidamente credenciados. Contudo, a Copasa alerta sobre possรญveis tentativas de golpes, de pessoas mal intencionadas. A execuรงรฃo do serviรงo รฉ de total responsabilidade da Copasa, sem nenhum custo para o cliente.

Em caso de dรบvida, os clientes podem e devem entrar em contato diretamente pelos canais da empresa: Site: www.copasa.com.br; aplicativo Copasa Digital; WhatsApp Copasa: (31) 9 9770-7000 ou pelo telefone, no nรบmero 115.

Informaรงรตes: Assessoria Copasa para ANTV

Foto: Luciano Lopes