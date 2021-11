Cerca de 12% da população sofre com as temidas pedras nos rins

È possível que você esteja com uma pedra no rim e nem tenha percebido. Muitas vezes, quando o cálculo está alojado nesse órgão, não há sintomas ou dor. O problema só é percebido após um exame de ultrassom ou tomografia. Mas quando a pedra se desloca para outras partes do corpo, as dores são bem desconfortáveis