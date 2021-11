Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas participa de Feira Internacional sobre Cafeicultura

Aconteceu entre os dias 10 e 12 de novembro, no Expominas em Belo Horizonte, Semana Internacional do Café (SIC), uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de profissionais que teve como objetivo conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.

A SIC ofereceu conteúdo de ponta para os profissionais do setor em palestras, cursos, workshops, competições, provas de café, pesquisas e degustações orientadas.

A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, Márcia Carlin, juntamente com uma comissão de representantes do Sindicato, participou do evento. Segundo ela “o brilho no olhar de cada um pela retomada de negócios e pela troca de experiências foi muito intenso, além do aroma delicioso de café se espalhando por estandes cada vez mais organizados.”

Durante o evento Márcia se encontro com Débora Rabelo, que é administradora formada pela PUC-MG, com MBA em Gestão de Negócios pela FGV. Atualmente empreende o Café Abraço, um negócio de impacto. Analista de tendências de mercado formada pela metodologia da The Competitiveness – Espanha. Facilitadora de processos de aprendizagem e desenvolvimento humano pelo Programa Germinar do Instituto Ecosocial. E se aventura pela poesia. Na sua jornada profissional, teve a oportunidade de se aprofundar em negócios de várias áreas como artesanato, serviços, indústria e agronegócios. Neste último se envolveu em um projeto de Cafeicultura na região das Matas de Minas e decidiu se dedicar e Empreender um negócio relacionado à agricultura sustentável, assim, nasceu o Café Abraço.