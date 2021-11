Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas chega à reta final

Nesta segunda-feira (29/11), serão conhecidos os vencedores do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. O último julgamento dos grãos finalistas vai analisar as 40 amostras classificadas na segunda etapa da premiação. Os cafés serão avaliados por uma comissão formada por especialistas em cafés especiais.

A realização é do Governo de Minas, por intermédio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura (Seapa).

As amostras serão submetidas à análise sensorial, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA), sendo observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global. “O grupo de jurados é coordenado pelo provador Jorge Menezes, um dos profissionais da área mais respeitados no país, e reúne também outros jurados com larga experiência em provas comerciais de café especiais”, explica o coordenador de Cafeicultura da Emater-MG, Bernardino Cangussú.

Neste ano, o Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais recebeu a inscrição de 1.557 amostras, das quatro regiões produtoras de café do estado: Sul de Minas, Matas de Minas, Cerrado e Chapada de Minas. A maior parte dos participantes é formada por agricultores familiares.

Todos os finalistas receberam nota acima de 84 pontos (de um total de 100), na metodologia da SCA. “Este ano, os cafés estão com ótimas notas. Acreditamos que as notas serão mais altas que a edição anterior. Isso em função de condições climáticas e do maior cuidado que os produtores estão tendo. Os técnicos da Emater-MG vêm orientando muito os cafeicultores nesse quesito de qualidade”, explica o coordenador da empresa pública.

Premiação

A solenidade de premiação do concurso ocorrerá de forma on-line, no dia 10/12, em live no canal da Emater-MG no YouTube. Nela, serão conhecidos os três primeiros colocados de cada região produtora em cada categoria e o grande campeão estadual, com a maior nota do concurso. Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é realizado em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Informações : Agência Minas