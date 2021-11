Fest Promoções realiza a entrega do prêmio de melhores do ano

Na última semana foi realizada a entrega do prêmio melhores do ano com a premiação para empresas de cerca 60 setores da economia que se destacaram em 2021. Participaram as cidades de Andradas, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. A iniciativa é da Fest Promoções, que desenvolve uma pesquisa e proporciona um evento diferenciado