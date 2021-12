Praticantes de capoeira participam da nova edição do Berimbau Chama Para Roda

Um dos momentos mais importantes para os praticantes de capoeira é o batizado, ou seja, quando acontece a troca de graduação. No último domingo foi realizada uma nova edição do evento “Berimbau Chama Para Roda” com a participação de mais de 20 alunos.