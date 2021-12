Alunos do Projeto Escola Integral que se destacaram no Prêmio do Ministério Público conhecem ANTV

Nesta semana os alunos que fazem parte do Projeto Escola Integral que se destacaram no Prêmio do Ministério Público –MPT na Escola participaram de um café da tarde na ANTV. A convite da equipe de jornalismo da emissora também conheceram os estúdios onde são realizadas as nossas gravações