Cemig alerta para os riscos com a rede elétrica ao instalar as luzes de natal

O mês de dezembro começou e isso significa que já estamos pensando no natal. A tradição de enfeitar as casas com luzes é adotada por muitas famílias, mas a Cemig alerta, é preciso cuidado com a rede elétrica na hora de instalar as luzes