Nesta sexta-feira (10/12) tem bazar beneficente do Clube de Mรฃes Nossa Senhora de Lourdes. Serรฃo disponibilizados panos de pratos, toalhas de mesa e banho e outras peรงas tradicionais, inclusive com temas natalinos. O grupo รฉ formado por voluntรกrias que atravรฉs das vendas arrecadam recursos para as entidades assistenciais de Andradas.

Toda comunidade estรก convidada a participar.

๐๐š๐ณ๐š๐ซ โ€“ ๐‚๐ฅ๐ฎ๐›๐ž ๐๐ž ๐Œ๐šฬƒ๐ž๐ฌ

Dia โ€“ 10/12

Das 13h ร s 18h

Local โ€“ Reduto do Cafรฉ (Rodovia Andradas / Espรญrito Santo do Pinhal)